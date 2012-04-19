Міліція каже, що нардепа ніхто не бив трубою по голові

Харків. 19 квітня. УНІАН. Під час мітингу поблизу Апеляційного суду Харківської області, у приміщенні якого Київський райсуд міста розглядав справу проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», ніхто не постраждав.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

У ВЗГ спростували інформацію про те, що під час мітингу біля Апеляційного суду Харківської області одному з народних депутатів із фракції «БЮТ-Батьківщина» невідомий завдав удару металевою трубою по голові.

«Протягом доби до ВВС Харківської області з вказаною заявою, в якій були б викладені вищевказані обставини, не звертався жоден громадян. За весь час проведення заходу та після нього до правоохоронців та лікарів не звернувся жоден громадянин зі скаргою на погане самопочуття, тим більше ніхто не заявляв про отримання тілесних ушкоджень під час мітингу. Працівниками міліції жодного порушення громадського порядку не допущено», - підкреслили в міліції.

У ВЗГ наголосили, що під час демонтажу наметів, який проводили співробітники виконавчої служби, працівники органів внутрішніх справ забезпечили правопорядок та проводили відеофіксацію усього процесу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Борис Пудов заявив, що у ході акції на підтримку Ю.Тимошенко в Харкові під час встановлення наметів невідомий вдарив його по голові металевою трубою. Б.Пудов заявив, що працівники міліції, які перебували поруч, не відреагували на заклики допомогти йому. За словами депутат, після інциденту на місце події була викликана «швидка», яка надала йому першу медичну допомогу.