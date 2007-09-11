ХТЗ подвоїть випуск тракторів у 2008 р.

Харків. 11 вересня. УНІАН. ВАТ «Харківський тракторний завод» планує збільшити обсяг продукції, що випускається, з 2600 одиниць техніки в 2007 році до 3000-3200 у 2008-му.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив у виступі на телебаченні в авторській програмі губернатора Арсена АВАКОВА генеральний директор ХТЗ Олександр КОСОВ.

За словами керівника ХТЗ, на даний час завод випускає 7 модифікацій тракторів різного призначення, але в перспективі кількість модифікацій розширюватиметься.

Водночас О.КОСОВ повідомив про можливість виробництва зернозбиральних комбайнів. «Поки це тільки розмови, але я думаю, що, якщо все вийде, то, можливо, через рік-півтора почнуть з`являтися зернозбиральні машини з маркою «ХТЗ», - сказав О.КОСОВ.

У свою чергу А.АВАКОВ високо оцінив плани підприємства, відзначивши, що нинішній менеджмент заводу демонструє державний підхід у питаннях розвитку ХТЗ.

«Завод «ХТЗ» є акціонерним товариством, у якому частина акцій належить державі, частина - приватним інвесторам, але ви у своєму виступі демонструєте абсолютний державний підхід і можете розраховувати на підтримку держави», - сказав А.АВАКОВ