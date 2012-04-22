Тимошенко забрали з лікарні назад до колонії

Харків. 22 квітня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністра Юлію Тимошенко сьогодні перевезли з харківської клінічної лікарні № 5 «Укрзалізниці» знову до Качанівської колонії.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За даними газети «Сегодня», близько полудня до лікарні під`їхали білий мікроавтобус «Форд» і кілька машин з написом «ДПС» і «Беркут». Бійці спецпідрозділу «Беркут» перевірили територію навколо лікарні, а в цей час до входу до приймального відділення під`їхала машина швидкої допомоги.

Підтримати Ю.Тимошенко лікарні дійшли троє прихильників з Львівської області. Коли екс-прем`єра винесли на ношах з будівлі лікарні, одній з прихильниць вдалося проминути співробітників правоохоронних органів і навіть обійнятися з Ю.Тимошенко. Після цього екс-прем`єра в кареті швидкої допомоги відвезли назад до колонії.

У свою чергу, адвокат Ю.Тимошенко Сергій Власенко підтвердив з посиланням на свої джерела, що така процедура дійсно відбулася.

«За інформацією з моїх джерел, це дійсно було», - сказав С.Власенко.

За його словами, на даний момент подробиці, обставини і причини такого кроку йому невідомі.

Водночас С.Власенко допустив, що його підзахисну спочатку співробітники Міністерства охорони здоров`я України неправильно поінформували про рекомендації німецьких лікарів щодо можливості лікування в Харкові.