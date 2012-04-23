У Харкові відбувся матч Кубка федерації Україна - США з тенісу (фото)

Харків. 23 квітня. УНІАН. 21-22 квітня в Superior Golf & Spa Resort відбувся матч Play-off Першої Світової групи Кубка Федерації між жіночими тенісними збірними України та США, в якому взяла участь всесвітньо відома тенісистка Сирена Вільямс.

У ході матчу українські учасниці турніру Леся Цуренко, Еліна Світоліна і сестри Кіченок отримали можливість попрактикуватися в грі з професіоналами високого класу. Перемогу в змаганні здобула американська збірна з рахунком 5:0, повідомляє сайт облдержадміністрації.

На знімках: епізоди матчу Україна - США у Харкові; (вгорі) Сирена Вільямс; (внизу) Леся Цуренко.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА