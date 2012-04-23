Власенко розгадує, чому Тимошенко возили туди-сюди

Харків. 23 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії Харкова, не давала згоди на своє перевезення 20 квітня до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», що в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу в перед Качанівською колонією наполіг захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, посилаючись на власні «близькі до різних кіл» джерела.

За словами захисника, до перевезення в лікарню Ю.Тимошенко спробували ввести в оману, надавши їй тільки витяг із заключення німецьких лікарів, а не цілий документ.

«Мої джерела, джерела, які заслуговують на беззаперечну довіру, підтверджують, що Тимошенко не давала згоду на перевезення до госпіталю. Мої джерела підтверджують, що спочатку Юлію Володимирівну хотіли обдурити й запропонували їй лише виписку з висновків німецьких лікарів, а не весь документ. Мої джерела підтвердили, що Юлія Володимирівна одразу ще в Качанівській колонії сказала, що спочатку хоче зустрітися з захисниками, а потім вона буде приймати рішення щодо лікування», - сказав С.Власенко.

На його думку, перевезення Ю.Тимошенко до лікарні й назад до Качанівської колонії було здійснене для того, щоб ввести суспільство в оману, повідомивши, що Ю.Тимошенко в чергове відмовилася від лікування, а також для того, щоб забезпечити її явку на судовому засіданні у справі по ЄЕСУ, запланованому на 28 квітня.

«Мета цих дій – забезпечити присутність Юлії Володимирівни в суді 28 квітня. Це все робилося з одною метою, щоб сказати, що вона в чергове від чогось відмовилася. Юлія Володимирівна тримається чіткої позиції: виконання рекомендацій німецьких лікарів і лікування незалежними лікарями», - наголосив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю 20 квітня ввечері Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.