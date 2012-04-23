Власенко розгадує, чому Тимошенко возили туди-сюди

15:32, 23 квітня 2012
Харьків
0

Адвокат здогадується про мету

Харків. 23 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії Харкова, не давала згоди на своє перевезення 20 квітня до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», що в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу в перед Качанівською колонією наполіг захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, посилаючись на власні «близькі до різних кіл» джерела.

За словами захисника, до перевезення в лікарню Ю.Тимошенко спробували ввести в оману, надавши їй тільки витяг із заключення німецьких лікарів, а не цілий документ.

Тимошенко 220412 ПЕРШЕ фот за кілька міс Комсомолка

«Мої джерела, джерела, які заслуговують на беззаперечну довіру, підтверджують, що Тимошенко не давала згоду на перевезення до госпіталю. Мої джерела підтверджують, що спочатку Юлію Володимирівну хотіли обдурити й запропонували їй лише виписку з висновків німецьких лікарів, а не весь документ. Мої джерела підтвердили, що Юлія Володимирівна одразу ще в Качанівській колонії сказала, що спочатку хоче зустрітися з захисниками, а потім вона буде приймати рішення щодо лікування», - сказав С.Власенко.

На його думку, перевезення Ю.Тимошенко до лікарні й назад до Качанівської колонії було здійснене для того, щоб ввести суспільство в оману, повідомивши, що Ю.Тимошенко в чергове відмовилася від лікування, а також для того, щоб забезпечити її явку на судовому засіданні у справі по ЄЕСУ, запланованому на 28 квітня.

«Мета цих дій – забезпечити присутність Юлії Володимирівни в суді 28 квітня. Це все робилося з одною метою, щоб сказати, що вона в чергове від чогось відмовилася. Юлія Володимирівна тримається чіткої позиції: виконання рекомендацій німецьких лікарів і лікування незалежними лікарями», - наголосив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю 20 квітня ввечері Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter