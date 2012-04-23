Харків. 23 квітня. УНІАН. Французька акторка Мілен Демонжо передала вітання всім харків`янам.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала на прес-конференціїначальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

«Буквально два дні тому я спілкувалася з Мілен Демонжо. Вона передавала вітання всім харків`янам, взяла чистий аркуш паперу і написала: «Дорогі мої, вже зовсім скоро! До зустрічі, Мілен Демонжо», - сказала В.Маренич.

Вона повідомила, що щойно повернулася з Франції і привезла диски з фотографіями Мілен Демонжо, які будуть представлені у присвяченому їй арт-проекті кінофестивалю «Харьковская сирень» «Образи». Проект буде представляти собою симбіоз різних видів і напрямків творчості: з одного боку, це унікальні фотографії Мілен Демонжо в різних образах, виконані її першим чоловіком – професійним фотографом, а з іншого – ляльки харківського майстра-лялькаря.

В.Маренич нагадала, що з цього року Почесний президент кінофестивалю Мілен Демонжо є також членом журі «Харьковской сирени».

«Для нас це дуже важливо. Вона сама до цього дійшла, зазначила, що сповнена енергії і творчих сил, і зголосилася працювати для фестивалю. Мілен Демонжо дуже зраділа, коли я їй передала всі фільми, які відібрала наша селекційна комісія», - сказала В.Маренич.

На знімку: Мілен Демонжо на кінофестивалі «Харьковская сирень» (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА