МНС: протипожежна безпека на стадіоні «Металіст» у доброму стані

Харків. 24 квітня. УНІАН. Протипожежна безпека на стадіоні «Металіст» у доброму стані.

Про це у ході засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив начальник Головного управління МНС України в Харківській області Павло Одарюк.

«Протипожежна безпека на стадіоні «Металіст» перевірена. Вона там в нормальному стані. Крім цього, лавки, що знаходяться на стадіоні, були перевірені на токсичність. Вони також у нормі. Також перевірені шляхи евакуації зі стадіону», - передає слова П.Одарюка сайт облдержадміністрації.

На знімку: представники УЄФА інспектують стадіон «Металіст» (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА