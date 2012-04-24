МНС: протипожежна безпека на стадіоні «Металіст» у доброму стані

14:15, 24 квітня 2012
Харьків
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Перевірені шляхи евакуації

Харків. 24 квітня. УНІАН. Протипожежна безпека на стадіоні «Металіст» у доброму стані.

Про це у ході засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив начальник Головного управління МНС України в Харківській області Павло Одарюк.

Девід Тейлор 61109

«Протипожежна безпека на стадіоні «Металіст» перевірена. Вона там в нормальному стані. Крім цього, лавки, що знаходяться на стадіоні, були перевірені на токсичність. Вони також у нормі. Також перевірені шляхи евакуації зі стадіону», - передає слова П.Одарюка сайт облдержадміністрації.

На знімку: представники УЄФА інспектують стадіон «Металіст» (архів). 

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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