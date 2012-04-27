Поблизу міжнародної траси в Ізюмському районі знайшли арсенал зброї
За 70 метрів від автошляху
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, боєприпаси були виявлені 26 квітня на відстані
Після проведення піротехніками пошукових робіт було виявлено 114 одиниць боєприпасів, у тому числі 80 артилерійських снарядів різного калібру, 20 мінометних мін та 14 ручних гранат.
Піротехніки МНС знешкодили вибухонебезпечні знахідки на спеціальному підривному майданчику. Постраждалих немає.
Довідка УНІАН. З початку року піротехніки МНС 134 рази виїздили на ліквідацію застарілих боєприпасів у Харківській області. За цей час розміновано та знешкоджено 561 одиниця вибухонебезпечних предметів.