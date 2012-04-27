Поблизу міжнародної траси в Ізюмському районі знайшли арсенал зброї

10:08, 27 квітня 2012
Харьків
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За 70 метрів від автошляху

 

 

Харків. 27 квітня. УНІАН. У Ізюмському району неподалік автошляху міжнародного значення «Київ - Харків - Довжанський» виявлено арсенал боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

 

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, боєприпаси були виявлені 26 квітня на відстані 70 метрів від міжнародної траси у лісосмузі.

 

Після проведення піротехніками пошукових робіт було виявлено 114 одиниць боєприпасів, у тому числі 80 артилерійських снарядів різного калібру, 20 мінометних мін та 14 ручних гранат.

 

Піротехніки МНС знешкодили вибухонебезпечні знахідки на спеціальному підривному майданчику. Постраждалих немає.

 

Довідка УНІАН. З початку року піротехніки МНС 134 рази виїздили на ліквідацію застарілих боєприпасів у Харківській області. За цей час розміновано та знешкоджено 561 одиниця вибухонебезпечних предметів.

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