Поблизу міжнародної траси в Ізюмському районі знайшли арсенал зброї

Харків. 27 квітня. УНІАН. У Ізюмському району неподалік автошляху міжнародного значення «Київ - Харків - Довжанський» виявлено арсенал боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, боєприпаси були виявлені 26 квітня на відстані 70 метрів від міжнародної траси у лісосмузі.

Після проведення піротехніками пошукових робіт було виявлено 114 одиниць боєприпасів, у тому числі 80 артилерійських снарядів різного калібру, 20 мінометних мін та 14 ручних гранат.

Піротехніки МНС знешкодили вибухонебезпечні знахідки на спеціальному підривному майданчику. Постраждалих немає.