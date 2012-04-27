Журнал «Штерн» назвав стадіон «Металіст» прекрасною ареною
Видання вказує на роль Ярославського в Євро-2012
Харків. 27 квітня. УНІАН. Німецький журнал «Штерн», що належить до найавторитетніших європейських видань, назвав стадіон «Металіст» чудовою спортивною ареною.
Стаття повністю присвячена Харкову, який прийматиме матчі фінальної частини континентальної першості з футболу Євро-2012. Увагу німців прикута до стадіону «Металіст», де 13 червня Німеччина зіграє проти Голландії.
«Стадіон – чудова арена на 35 000 глядачів, що профінансована особисто президентом клубу Ярославським», - пише «Штерн».
Журнал звертає увагу на зручності, які можуть відчути уболівальники при наближенні до стадіону «Металіст». Це трохи дисонує із загальним тоном публікації, у якій більше звучать критичні ноти про Харків. Описуючи визначні пам’ятки, автор статті зазначає, що місто не можна назвати «туристичною Меккою», тут відсутні англійські вивіски, і другий за величиною мегаполіс країни «поки що не являє особливого інтересу для туристів».
«Те, що Харків отримав перевагу в якості ігрового майданчика футбольного чемпіонату Європи, наприклад, перед живописним чорноморським містом Одесою, багато українців приписують впливові мільярдера Олександра Ярославського, котрий є водночас президентом місцевого футбольного клубу «Металіст», - йдеться у публікації.
Як повідомляв УНІАН, у червні на стадіоні «Металіст» у Харкові пройдуть три матчі Євро-2012. Генеральний консул ФРН в Донецьку Клаус Циллікенс повідомив на прес-конференції 26 квітня, що до України на чемпіонат Європи з футболу 2012 року очікується приїзд 20 тисяч німецьких уболівальників.
Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» до Євро-2012 (38,6 тис. глядацьких місць) урочисто відкрито 5 грудня 2009 року. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти.
Загальна сума запланованих в реконструкцію стадіону інвестицій - 95,3 млн. дол.
На сьогодні фактично вкладено 92,1 млн. дол. (О.Ярославський - 28,8 млн. дол. (100%), дербюджет - 43,4 млн. дол. (100%), місцеві бюджети - 20 млн. дол. (80%).
На знімках: (угорі) стадіон «Металіст»; (внизу) Олександр Ярославський демонструє представникам УЄФА, а також президенту УЄФА Мішелю Платіні головну спортивну арену Харкова.