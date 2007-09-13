Аграрії намолотили 1,8 млн. тонн зернових

Харків. 13 вересня. УНІАН.Станом на 13 вересня 2007 року господарства області намолотили 1млн. 801 тисячу тонн зернових культур.

Як повідомляє прес-служба ОДА, про це поінформував заступник голови обласної державної адміністрації Віктор ЗВЄРЄВ.

За його словами, зернові культури скошено на площі 771,7 тис. га, що становить 84% до загальної площі збирання. Середня врожайність досягає 23,4 ц/га.

Харківщина залишається лідером в Україні звалового збору зерна. За словами заступника губернатора, такий результат досягнуто передусім за рахунок покращання технологій вирощування, збільшення застосування мінеральних добрив порівняно з минулим роком (на 43%), а також збільшення застосування засобів захисту рослин (на 10%). Все це говорить про те, що в області продовжено позитивну тенденцію інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, що дозволяє аграріям бути конкурентоспроможними в самих складних умовах.