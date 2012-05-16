Тимошенко не скаржилася на лікування в клініці Укрзалізниці - Афанасьєв

Харків. 16 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко не подавала скарг на якість лікування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у медзакладі заявив головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв.

«Був і залишився нормальний контакт з медичним, лікарським та сестринським персоналом. Скарг на проведення лікування від неї не надходило», - сказав М.Афанасьєв.

Він зауважив, що вчора ввечері після короткострокової відмови від деяких медичних процедур Ю.Тимошенко погодилася продовжити лікування.

«Сьогодні всі процедури згідно призначень доктора Хармса виконуються», - сказав М.Афанасьєв.

За його даними, лікуючий лікар Ю.Тимошенко Лутц Хармс планує поїхати з Харкова, у понеділок його змінить інший лікар з берлінської клініки «Шаріте». М.Афанасьєв запевнив, що розпорядок дня та графік процедур Ю.Тимошенко прописаний і погоджений. Утім, головний лікар зазначив: «Ми обмінялися телефонами, щоб на випадок необхідності ми могли проконсультуватися. Враховуючи, що це хронічний стан, яких-не будь несподіванок ми не очікуємо».

Як повідомляв УНІАН, екс-прем`єра 9 травня перевезли на лікування в харківську лікарню «Укрзалізниці», її лікуванням займається німецький лікар клініки «Шаріте» за участю українських фахівців.

15 травня пенітенціарна служба оприлюднила графік процедур, призначених Ю.Тимошенко, що викликало обурення захисту екс-прем`єра.