У Харківській області на 22% збільшено площі посіву ярових культур

Харків. 17 травня. УНІАН. У Харківській області площа посіву ярових культур, включаючи пересівання загиблої озимини, збільшилася порівняно з минулим роком на 22% (на 215,5 тис га) - до 1206,6 тис га.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія Алексейчука.

Він зазначив, що помірне наростання температурного режиму в перші два місяці весни цього року і вжиті заходи з підживлення азотними добривами сприяли поліпшенню стану озимих культур практично у всіх районах області.

Проте, за даними В.Алексейчука, в області необхідний пересіяти 129 тис га загиблої озимини зернових культур.

За словами В.Алексейчука, пересівання загиблої озимини зернових культур яровими культурами проведене на площі 96,4 тис га (на 16.05.12), зокрема 90% пересівання проведено кукурудзою та іншими яровими зерновими культурами. Залишаються не пересіяними 32,6 тис га (25% від всієї площі загиблих озимих культур). Більше всього таких площ в Первомайському - 2,1 тис га, Кегичівському - 1,8 тис га та Богодухівському - 1,6 тис га районах.