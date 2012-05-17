Добкін націлює свою команду на залучення інвестицій

Харків. 17 травня. УНІАН. Залучення інвестицій - це головне завдання, яке стоїть перед владою будь-якого рівня.

Про це зазначив сьогодні під час засідання колегії Харківської облдержадміністрації губернатор Михайло Добкін.

«Наше з вами завдання - це створення умов. Та робота, яка зроблена сьогодні, рано чи пізно дасть свої результати. На рівні не дуже стабільного економічного розвитку в Європі і в світі в цілому, за винятком окремих держав, тим не менше, в нашому регіоні кількість підприємств з іноземними інвестиціями за минулий рік збільшилася більш ніж на 8%. Це непогана тенденція. Це показує, що у нас немає відтоку іноземних інвестицій», - передає слова М.Добкіна прес-служба ХОДА.