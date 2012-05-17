У Харкові презентують Кубок Європи з футболу

Харків. 17 травня. УНІАН. На головній площі Харкова - майдані Свободи триває презентація футбольного Кубка Європи.

Кубок для демонстрації встановлений у спеціальному павільйоні, і кожен, хто бажає, може сфотографуватися з ним.

Напередодні Кубок на площі встановили голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін і Харківський міський голова Геннадій Кернес.

В урочистому заході також взяли участь Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат, легендарний харківський футболіст, друг Євро-2012 Ігор Кутєпов, народні депутати України Валерій Писаренко та Ірина Бережна.

«Довгі роки громада працювала для того, щоб довести право Харкова проводити у себе матчі фінального етапу Євро 2012. Сьогодні ми на фінішній прямій, сьогодні головний трофей у нас. Єдине чого хотілося б, щоб, коли буде фінал, капітан збірної України після фінального матчу гордо підняв цей Кубок над головою. Я гадаю, що це буде головна перемога нашої країни не тільки в спорті, але і в праці», - сказав М.Добкін.

Головний трофей Євро-2012 у Харкові перебуватиме до 17 травня. Кубок вже був представлений у Києві та Івано-Франківську. Після Харкова трофі-тур відправиться до Донецька, Дніпропетровська, Львова, а завершиться турне 26 травня в Одесі.

На знімку: Михайло Добкін і Геннадій Кернес демонструють харків`янам Кубок УЄФА на площі Свободи у Харкові.

Фото прес-служби ХОДА