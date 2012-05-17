Фаворити Євро-2012 - версія Блохіна

Харків. 14 травня. УНІАН. Головний тренер національної збірної України з футболу Олег Блохін називає фаворитами Євро-2012 збірні Іспанії, Голландії і Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це напередодні тренер повідомив журналістам на спільній з президентом Федерації футболу України Григорієм Суркісом прес-конференції в приміщенні ФФУ.

О.Блохін нагадав, що, на його думку, цього року у фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу пробилися найкращі збірні не лише в Європі, а й практично в світі. У зв`язку з цим, за словами О.Блохіна, перед українською збірною стоїть дуже складне завдання. Він повторив, що на даний момент основним і найбільш непростим завданням для української збірної є вихід зі своєї відбіркової групи в стадію плей-оф.

Відповідаючи на запитання про те, які збірні, на його думку, є фаворитами Чемпіонату, О.Блохін назвав команди Іспанії, Голландії, Німеччини, і додав, що, окрім них, ще багато збірних можуть виграти Чемпіонат Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА