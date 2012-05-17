Є проблеми з медобслуговуванням інозеців під час Євро-2012 - Шурма

Харків. 17 травня. УНІАН. Необхідно виробити єдиний підхід до компенсації витрат на лікування іноземців для всіх українських міст, в яких відбудуться матчі Євро-2012.

Як зазначив сьогодні в ході засідання колегії Харківської облдержадміністрації заступник губернатора Ігор Шурма, залишається неврегульованим питання компенсації витрат на медичне обслуговування під час Євро-2012 іноземців, а також українців, які прописані за межами Харківської області.

«Ми зустрічалися з представниками 5 страхових компаній, які були підібрані Міністерством охорони здоров’я України, але вони не дають гарантії, що у разі отримання коштів від іноземних страхових компаній, кошти будуть повернуті медичним установам, оскільки немає відповідного механізму», - сказав І.Шурма.

Голова облдержадміністрації Михайло Добкін доручив І.Шурмі обговорити це питання з колегами з трьох інших приймаючих міст. «Потрібно домовитися про єдиний підхід, щоб ми попросили додаткове фінансування на систему охорони здоров`я, особливо для притрасових лікарень і лікувальних установ, які задіяні в медичному забезпеченні Євро-2012. У нас повинні бути однакові підходи в цьому питанні», - передає слова М.Добкіна сайт облдержадміністрації.