У Курязькій колонії повісився 20-річний засуджений

Харків. 17 травня. УНІАН. У Курязькій виховній колонії на Харківщині виявлено повішеним 20-річного засудженого.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ігоря Краснолобова.

За його даними, 16 травня під час проведення вечірнього шикування та перевірки засуджених у Курязькій виховній колонії виявлено відсутність 20-річного юнака, засудженого за розбій та умисне вбивство до 13 років позбавлення волі.

За даними І.Крсанолобова, засудженого виявили у спортивному залі, він висів на мотузці, прикріпленій до спортивного тренажера. Судмедексперти не виявили жодних ознак насильницької смерті на тілі загиблого.



На цей час прокуратура Дергачівського району проводить перевірку за фактом службової недбалості з боку службових осіб колонії. За фактом смерті засудженого проводить перевірку і дергачівська міліція.