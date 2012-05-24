У п’ятницю синоптики обіцяють сильні дощі

Харків. 24 травня. УНІАН. Завтра у західних, північних областях України, на Вінниччині та Черкащині мінлива хмарність, без опадів.

На решті території хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, у південній частині та в Приазов`ї місцями сильні дощі, в окремих районах град, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-східний, у південній частині південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, у західних та північних областях 6-11°; вдень 15-20°, на Закарпатті та півдні Криму до 22°; на високогір`ї Карпат вночі та вдень 5-10° тепла.

У Київській області у п’ятницю без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°. У Києві температура вночі 9-11°, вдень 16-18°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 17-22°, у Дніпрі біля Києва 21°.