На Харківщині розпочалося вивезення 3-ї партії меланжу

Харків. 28 травня. УНІАН. У Харківській області розпочалося завантаження та відправка за межі України третьої партії меланжу, який зберігався на військових сховищах області.

Як повідомили УНІАН у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, остання, третя партія меланжу у рамках спільного проекту Україна-ОБСЄ з вивезення 2 тисяч тонн цієї небезпечної речовини буде найближчими днями залізничним транспортом відправлена до Російської Федерації.

За словами командира військової частини, де зберігається ракетне паливо, Олександра Ніколаєва, сьогодні експерти розпочали перевірку спеціальних цистерн, у яких планується вивозити меланж. «Відсьогодні ми розпочинаємо процес завантаження в залізничні ємкості вибухонебезпечної речовини із дотриманням всіх технологічних норм. На це піде декілька днів», - сказав він.

У третій партії за межі України буде вивезено понад 715 тонн меланжу. Планується, що до кінця тижня вантаж у супроводі воєнізованої охорони відправиться у Нижегородську область РФ на одне з оборонно-промислових підприємств, де у присутності представників ОБСЄ меланж буде утилізовано.

На цей час без урахування вивезеного і підготовленого до вивезення компоненту ракетного палива на сховищах у Харківській області зберігається 2,7 тис. тонн меланжу та інних небезпечних речовин.

Довідка УНІАН. Для проведення комплексу заходів з вивезення меланжу з території Харківської області країни-донори ОБСЄ виділили понад 2,2 млн євро. Вивезення меланжу з Харківщини за межі України відбувалося трьома партіями. Так, наприкінці березня 2012 року залізничним транспортом було відправлено перші 770 тонн, 5 травня - ще 515 тонн.