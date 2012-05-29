В лікарні померла ще одна жінка, яка постраждала під час аварії автобуса

Харків. 29 травня. УНІАН. У харківській лікарні померла жінка, яка вчора постраждала у зіткненні маршрутного автобуса та автовишки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському Управлінні ДАІ, у лікарні від отриманих травм померла 29-річна пасажирка маршрутки.

За даними ДАІ, крім неї, внаслідок зіткнення на вулиці Дерев’янка пасажирського автобуса і вантажного автомобіля-автовишки на місці пригоди загинула невстановлена пасажирка маршрутки на вигляд віком 45-50 років. Також з медичною допомогою звернулися 13 осіб (пасажири та водій маршрутки), у тому числі 22-річна вагітна жінка та 4-річний хлопчик. Водій автовишки не постраждав.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, за фактом аварії порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Досудове слідство проводить слідче управління Головного Управління МВС України в Харківській області. Хід слідства контролює прокуратура Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, учора в Харкові близько 12.20 на вулиці Дерев’янка в районі спортивного комплексу «Tetra» пасажирський автобус «Еталон», який виконував рейс за маршрутом №263, врізався в автовишку, що стояла на узбіччі. У харківському департаменті транспорту заявляють, що автобус, який потрапив у ДТП, виходив на маршрут у технічно справному стані.