Добкін хоче поставити шлагбаум на шляху поборів з підприємців

Харків. 30 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбулася нарада з питання створення сприятливих умов для малого і середнього бізнесу та органів місцевого самоврядування і взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами.

Нарада пройшла під керівництвом голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, повідомляє прес-служба ОДА.

У засіданні також взяли участь заступники керівника області, заступник начальника податкової міліції - начальник Головного слідчого управління Державної податкової служби України Анатолій Яковинець, головний консультант - інспектор Головного управління з питань регіональної кадрової політики Адміністрації Президента України Сергій Кузнецов, прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, керівництво обласної та міської рад, начальники управлінь обласної адміністрації, голови РДА, мери міст обласного значення, керівники територіальних органів Міністерств і відомств у Харківській області, представники малого та середнього бізнесу, а також громадських організацій.

«Це питання назріло давно, і сьогоднішній його розгляд у цьому залі допоможе нам розплутати той клубок проблем, які накопичилися до цього часу і важкими гирями на ногах заважають реалізувати свої проекти бізнесу, виконувати свої повноваження органам місцевої влади та громадським організаціям. Я далекий від думки, що ми за один день кардинально змінимо всю ситуацію, тому що інерція у правоохоронної системи, контролюючих органів дуже велика. Але головне, що ми сьогодні спільними зусиллями намагаємося вибудувати шлагбаум на шляху поборів з підприємців, на шляху занадто жорсткого підходу до органів місцевого самоврядування», - підкреслив у ході наради Михайло Добкін.