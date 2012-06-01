Харковом почав курсувати «Трамвай рівних можливостей»

Харків. 1 червня. УНІАН. Харковом розпочав курсувати «Трамвай рівних можливостей».

Трамвай вийшов на маршрут у рамках акції «Харків - місто рівних можливостей»

за ініціативи мережі Центрів гендерної освіти вищих навчальних закладів Харківської області, створеної за підтримки ГУ у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації,

Як повідомляє сайт ОДА, перше за таким маршрутом проїхали студенти, вихованці інтернатів, батьки з дітьми, а також головний спеціаліст ГУ у справах сім’ї, молоді та спорту Наталія Сухорукова та ректор Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди Іван Прокопенко.

«Це унікальний проект. Такого проекту немає ніде в Україні. Харків - це наше улюблене місто, це перша столиця, це студентське місто. Ми дуже дякуємо від імені обласної державної адміністрації всім тим, хто долучився до цієї справи. Ми сподіваємося, що імена тієї молоді, яка підготувала ці екскурсії, які будуть проводитись протягом червня для гостей нашого міста, з часом впишуться в історію Харкова», - сказала Н.Сухорукова.

Протягом червня щоп’ятниці о 13.00 трамвай вирушатиме за маршрутом «Південний вокзал - Лісопарк - Південний вокзал». Усі пасажири трамваю отримають від викладачів та студентів харківських вищих навчальних закладів інтерактивну екскурсію Харковом, протягом якої екскурсоводи відкриють гостям історії успішних жінок і чоловіків, які прославили Харків у світі. Екскурсію можна буде прослухати наживо українською, англійською, російською мовами.

Крім цього, трамвай оформлено кращими роботами учасників фотоконкурсів «Харків - місто рівних можливостей» та «Бути батьком - це…».