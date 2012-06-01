У I кварталі Харківщина надавала послуги на експорт 136 країнам світу

Харків. 1 червня. УНІАН. У I кварталі 2012 року Харківська область здійснювала зовнішньоекономічні операції послугами з партнерами із 136 країн світу.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувава заступник губернатора Юрій Сапронов.

«Нашими основними партнерами в експорті послуг були Російська Федерація (25,2%), Греція (17,6%), Казахстан (13,7%), Кіпр (4,1%), США (7,7%), Індія (2,9%). Країнам СНД було надано 43,6% експорту послуг на суму 39,3 млн. дол., іншим країнам - 56,4% (50,8 млн.дол.)», - повідомив Ю.Сапронов.