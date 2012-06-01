Добкін привітав архієпископа Онуфрія з днем тезоіменинства

Харків. 1 червня. УНІАН. Сьогодні з нагоди святкувань, присвячених дню пам’яті священомучеників і сповідників Слобожанського краю, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін надіслав телеграму керуючому Харківської єпархії Української православної церкви МП архієпископу Харківському і Богодухівському Онуфрію, у якій привітав його з днем тезоіменинства.

«Сьогодні на Харківщині відбуваються святкування, присвячені дню пам`яті священномучеників Онуфрія, Олександра, Інокентія, Костянтина і всіх новомучеників і сповідників Слобожанського краю.

Вшанувати пам`ять тих, хто віддав своє життя за віру в роки гонінь, - йдеться у привітанні губернатора, - прийдуть тисячі харків`ян - парафіян, яких привертають до церкви та зміцнюють їхній духовний світ богослови Слобожанщини. Ваша пастирська праця на благо церкви - неоцінима. Краще свідчення цьому - повага та любов вірян».

«Прийміть найщиріші вітання в день вашого тезоіменинства. Бажаю Вам доброго здоров’я, миру, міцності душевних і тілесних сил», - йдеться у телеграмі М.Добкіна.