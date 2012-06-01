В Качанівській колонії депутат-бютівець оголосив голодування

Харків. 1 червня. УНІАН. Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Михайло Волинець оголосив безстрокове голодування через постійні відмови тюремників дозволити соратникам екс-прем’єра Юлії Тимошенко побачитися з нею.

Про це повідомляє офіційний сайт БЮТ з посиланням на М.Волинця, який зараз перебуває у кімнаті для побачень на території Качанівської колонії у Харкові.

«У зв’язку із забороною керівником колонії права на побачення з Юлією Тимошенко я о 10.0 оголосив безстрокове голодування в адміністративному корпусі», - сказав М.Волинець.

Він повідомив, що зараз пише відповідну заяву керівництву установи.

Народний депутат зазначив, що відмовляючи у праві на побачення, керівник колонії Іван Первушкін порушив пункт 1 статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу.

«Я повинен був 4 червня виїхати на сесію Міжнародної організації праці. Звісно, що я не зможу взяти участь у сесії, де у мене були заплановані зустрічі», - повідомив народний депутат.

М.Волинець також повідомив, що він разом з народним депутатом Остапом Семераком мають намір передати звернення з проханням надати можливість першому заступнику голови партії «Батьківщина» Олександру Турчинову зустрітися з Ю.Тимошенко.

М.Волинець додав, що на всі аналогічні зверненні були отримані відмови.