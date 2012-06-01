Харківський авіазавод отримав 20 млн грн відшкодування ПДВ - Моченков

Харків. 1 червня. УНІАН. На Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) надійшло близько 20 мільйонів гривень відшкодування ПДВ.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Андрія Моченкова.

За його словами, відтак на заводі вирішено проблеми з обіговими коштами, і це дозволить підприємству не відчувати труднощів при виконанні замовлень, а також виплаті зарплати працівникам.

«ХАЗ проходив досить тривалу і складну процедуру перевірки того, чи має завод право на відшкодування ПДВ. Через це у ХАЗу були складнощі у першому кварталі. Але сьогодні завдання з повернення ПДВ вирішено - близько 20 мільйонів гривень повернулися на підприємство. І, відповідно, таким чином завод вирішив проблему з наявністю обігових коштів. Я гадаю, що як мінімум до кінця цього кварталу на заводі не повинно бути питань ні по зарплаті, ні по оплаті різних соціальних послуг, енергоносіїв і так далі. Також немає підстав боятися, що будуть зірвані контракти, які ХАЗ досить успішно сьогодні підписує», - сказав А.Моченков.

За його словами, сьогодні ХДАВП має контракт із російським «Авіакором» (Самара) на постачання комплектуючих для шести літаків Ан-140-100. Вже цього року в Росію планується поставити три авіакомплекти, решту три - в 2013 р. Крім цього підприємство продовжує роботу на виконанням замовлення щодо виготовлення літаків Ан-74 для Туркменістану і Казахстану.

На знімку: (внизу) літак виробництва Харківського авіазаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА