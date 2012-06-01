До Тимошенко знову їде німецький невропатолог Хармс

Харків. 1 червня. УНІАН. Лікування Юлії Тимошенко в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові продовжить лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу перед харківською лікарнею сказала журналістам захисник Ю.Тимошенко, її донька Євгенія Тимошенко.

За її словами, Л.Хармс, швидше за все, прибуде до Харкова у неділю, 3 червня. До того часу Ю.Тимошенко перебуватиме під наглядом лікарів ЦКЛ «Укрзалізниці».

Є.Тимошенко зауважила, що всі процедури екс-прем’єра до прибуття нового лікаря розписані.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня ув’язнену Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці». Першим лікуючим лікарем Ю.Тимошенко був лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Л.Хармс. 21 травня його замінила також лікар клініки «Шаріте» Анетт Райсгауер. Вона займалася лікуванням Ю.Тимошенко до 27 травня.