Депутат Волинець припинив голодування

Харків. 1 червня. УНІАН. Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Михайло Волинець припинив голодування, оголошене зранку на знак протесту проти неправомірної відмови керівництва виправної колонії у зустрічі народних депутатів з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, яка проходить лікування в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомив журналістам народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій Пашинський.

«Михайло Волинець припинив голодування, у тому числі й завдяки вашим зусиллям, бо ця новина облетіла все, що можна», - сказав журналістам С.Пашинський.

За його словами, М.Волинець розпочав голодування в адміністративному корпусі Качанівської виправної колонії сьогодні близько 11.00 і припинив його по обіді, коли дізнався про надання дозволу першому заступнику голови партії «Батьківщина» Олександру Турчинову на зустріч з Ю.Тимошенко.

«Це, мабуть, найкоротше голодування в історії голодувань», - зазначив С.Пашинський.