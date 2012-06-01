У Валках збудують 2 наземних пішохідних переходи

Харків. 1 червня. УНІАН. У місті Валки планується побудувати 2 наземних пішохідних переходи.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло Добкін під час відкриття наземного пішохідного переходу на проспекті Гагаріна.

За його словами, Харківська область скористається позитивним прикладом міста Харкова з будівництва наземних пішохідних переходів. Такі переходи будуть використовуватися при будівництві доріг державного значення, які проходять через населені пункти регіону.

«Зокрема, зараз розглядається можливість будівництва двох таких переходів у місті Валки. У тій частині, де сьогодні розширена дорога до 15 метрів. Відповідно, буде збільшений пасажиропотік, що призводитиме до певних складнощів для місцевих жителів. Поки не побудована об`їзна дорога, через місто Валки будуть побудовані два таких переходи: один біля ліцею імені Олександра Масельського, другий - біля автобусної станції. У цьому році планується розпочати будівництво одного з них», - сказав М.Добкін.

При цьому він зазначив, що замовником робіт буде Державне агентство «Укравтодор», а виконувати їх будуть харківські фахівці.

«Це і додаткова можливість заробити міським підприємствам, і можливість мінімізувати ризик людського життя для тих, хто займається забезпеченням безпеки пішоходів», - зазначив М.Добкін.