Технопарк «Слобожанщина» має майбутнє - Добкін

Харків. 1 червня. УНІАН. Будь-який з проектів технопарку «Слобожанщина» готовий до реалізації.

Як наголосив сьогодні в ході засідання експертної ради Українсько-Російського технопарку «Слобожанщина» губернатор Михайло Добкін, для успішної роботи технопарку необхідна не тільки інтенсивна робота над інноваційною складовою, а й комерційне його наповнення. За його словами, у технопарку є все необхідне для того, щоб стати успішним проектом.

«Комерціалізація - це головна запорука успіху технопарку «Слобожанщина», і всі ті проекти, над якими працюють наші і російські вчені, повинні в підсумку бути втілені в життя і приносити користь і розробникам, і суспільству. І в зв`язку з цим мені дуже приємно говорити, що будь-який із затверджених сьогодні проектів технопарку готовий до реалізації. Визначено не тільки завдання технопарку, але й розроблено бізнес-план, який буде реалізовуватися успішно, я впевнений в цьому. Є основа, яка буде наповнена практичним змістом, і ця площадка буде надавати реальні преференції для бізнесу, який хоче інвестувати у високі технології», - сказав М.Добкін.

Керівник області звернув увагу на необхідність підключення до роботи молодих кадрів, що дозволить значно розширити перспективи проекту.

«Я сьогодні був приємно здивований, що тут над виконанням дуже складних технологічних завдань, у дуже складному процесі задіяні молоді співробітники. Вони працюють над створенням програм, над виготовленням деталей, над науковими розробками. Це означає, що у проекту є майбутнє, є перспектива», - передає слова М.Добкіна сайт облдержадміністрації.