Євро-2012: Тхір Фред пророкує перемогу збірній України

Харків. 11 червня. УНІАН. У Харкові тхір-віщун Фред зробив передбачення щодо результатів матчів Англія - Франція та Україна - Швеція, які пройдуть сьогодні в Донецьку та Києві відповідно.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, тхір спрогнозував перемогу збірних Англії та України.

На сцені у офіційній фан-зоні Євро-2012 у Харкові, що на площі Свободи, перед Фредом поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, що беруть участь у сьогоднішніх матчах.

Вибираючи між збірними Англії та Франції, тхір віддав перевагу мисці з англійським прапором. Потім Фред обирав між командами України та Швеції, і його вибір припав на збірну України.

Як відомо, сьогодні головний тренер збірної України Олег Блохін визначив футболістів, які сьогодні з перших хвилин зіграють проти збірної Швеції. О 21.45 на полі НСК «Олімпійський» має вийти такий склад: воротар: Андрій П`ятов; захисники: Євген Селін, Євген Хачеріді, Тарас Михалик, Олег Гусєв; півзахисники: Анатолій Тимощук, Сергій Назаренко, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко; нападники: Андрій Воронін, Марко Девіч.

Як повідомляв УНІАН, справдилися, зокрема, прогнози Фреда щодо сенсаційної перемоги Данії у грі зі збірною Голландії. Тхір-віщун також вгадав результати ігор Хорватія - Ірландія (перемога балканців), Німеччина - Португалія (виграла бундестім) і нічию між збірними Польщі та Греції.