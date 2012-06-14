Групових захворювань під час Євро не зафіксовано

Харків. 14 червня. УНІАН. На Харківщині на час фінальної частини чемпіонату Євро-2012 запроваджений цілодобовий моніторинг захворюваності населення на інфекційні хвороби.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної служби.

Зокрема, на час Євро-2012 посилено режим роботи санітарно-карантинних підрозділів у пунктах пропуску «Міжнародний аеропорт «Харків» та міжнародний автомобільний пункт пропуску «Гоптівка».

«Станом на 13 червня епідемічна ситуація на території області є контрольованою, стабільною, групових захворювань серед населення області, вболівальників та гостей чемпіонату на зареєстровано», - йдеться в повідомленні СЕС.