Металіст – Металург(З) 2:1

Харків. 24 вересня. УНІАН. У домашньому матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу місцевий Металіст вдома завда поразки запорізькому Металургу з рахунком 2:1.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста, голи забили: Девіч 64 ( з пенальті), Бордіян 75 і за Металург - Челядинський 49.

На після матчевій прес-конференції тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ відзначив «зразкову гру» Металурга у захисті і те, що харків’янам забили гол «з нічого». Це насторожило М.МАРКЕВИЧА, особливо напередодні гри з Евертоном, у якому, як він висловився, «нападники трохи іншого рівня». Але тренер зараз більше заклопотаний підготовкою до поєдинку за Кубок України в Севастополі та наступною грою Чемпіонату.

У 10 матчах Металіст набрав 17 очок і зараз перебуває н 4-й сходинці турнірної таблиці.

ФК Харків, який 22 вересня невдало провів гру на виїзді, програвши у Луганську місцевій «Зорі» з рахунком 1:2, набрав 12 очок і посідає 10 місце.