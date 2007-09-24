До вибочих списків області включено понад 140 тис. ”мертвих душ”

Харків. 24 вересня. УНІАН. Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що за наявною у нього інформацією у Харківській області до списків виборців включено понад 140 тис. «мертвих душ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив напередодні на прес-конференції в Рівному.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що як колишній міністр внутрішніх справ він знає і знатиме про всі протиправні дії, які стосуються виборчого процесу.

Як наголосив лідер НУ-НС, «відставлене з політичних причин керівництво харківської міліції дало мені диск, який електронною поштою був надісланий до Харківської області, для включення 140 тис. громадян до списків виборців».

«Нинішнє дуже синє керівництво Харківської області, - продовжив Ю.ЛУЦЕНКО, - стверджує, що вони збільшать кількість виборців до 380 тис. Це більше 12% виборців Харківської області».

У зв’язку з цим, як наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, він звернувся до СБУ з офіційною заявою щодо перевірки цієї інформації, і після цього, за даними на кінець тихня, в ході перевірки було встановлено майже 100 тис. «мертвих душ» у списках виборців Харківщини. «В тому числі і пана Кушнарьова, який загинув на полюванні», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

«У мене таке враження, - зазначив він, - що гасло Партії регіонів про стабільність знайшло найбільшу підтримку на найбільш стабільному місці українського суспільства – на цвинтарях».

У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до своїх політичних опонентів, наголосив, що «те кіно, яке крутить чарівник у голубому вертольоті (мається на увазі Віктор ЯНУКОВИЧ – УНІАН), не пройде у Партії регіонів”.

Як підкреслив лідер НУ-НС, вибори пройдуть чесно, відверто, і винні у фальсифікаціях будуть покарані через Службу безпеки України і нового генерального прокурора, “який не допустить саботажу, що спостерігався в останні роки».

«Я хочу попередити своїх політичних опонентів - програвати треба теж уміти», - підсумував Ю.ЛУЦЕНКО.