Влада Харкова - СБУ: ти не права

Харків. 24 вересня. УНІАН. Влада Харкова просить суд відмінити рішення Служби безпеки України про позбавлення допуску до державної таємниці міського голови Михайла ДОБКІНА.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради.

За інформацією директора юридичного департаменту Володимира КОВАЛЕНКА, «попереднє слухання щодо адміністративного позову Харківської міської ради, Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА до управління Служби безпеки України в Харківській області «Про визнання незаконним та відміні акту від 10 вересня 2007 року, що складено за підсумками проведення комплексної перевірки стану охорони державної таємниці в Харківській міській раді, призначено на 28 вересня 2007 року».

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила на прес-конференції у Києві, що Служба безпеки України позбавила допуску до державної таємниці міського голову Харкова М.ДОБКІНА. За її словами, це пов’язано з тим, що у ході проведеної СБУ в Харківській міськраді в першій декаді вересня перевірки організації охорони держтаємниці та обігу документів, що містять конфіденційну інформацію, було викрито грубі порушення з боку голови та секретаря міськради.

19 вересня, коментуючи розпорядження облдержадміністрації про позбавлення його доступу до державної таємниці, М.ДОБКІН заявив, що це - політична акція, яка має замовний характер, оскільки всі факти, викладені в акті перевірки, як вважає він, не відповідають дійсності.

«Ці дії спрямовані не проти особи ДОБКІНА, а проти вищого адміністративного особи міста. Будучи упевненим у своїй правоті, я пройду всі судові інстанції, аби ті, хто ставив свої підписи під підробленими документами, були покарані відповідно до Законів України, аж до кримінальної відповідальності», - заявив М.ДОБКІН.

20 вересня прес-центр СБУ розповсюдив таку інформацію: «У зв’язку зі зверненням Харківського міського голови до обласного управління СБУ та позову до Харківського окружного адміністративного суду з приводу визнання незаконним, на його думку, призупинення дії допуску до державної таємниці СБУ заявляє, що невідкладно візьме участь у судовому розгляді вказаного адміністративного позову та надасть згідно зі ст.ст. 115, 124 Кодексу адміністративного судочинства України матеріали, які підтверджують обґрунтованість, правомірність та необхідність прийнятого Службою безпеки рішення.

СБУ повідомила, що таке рішення прийнято із суворим дотриманням вимог ст. 20 Закону України «Про державну таємницю» та на підставі результатів виявлених серйозних порушень у цій сфері під час комплексної перевірки.

Позбавлення Харківського міського голови дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, жодним чином не вплине на ефективність функціонування органу місцевого самоврядування у забезпеченні життєдіяльності, організації охорони громадської безпеки, інших функцій, оскільки відповідно до законодавства про місцеве самоврядування його обов’язки в повному обсязі має право здійснювати один із його заступників, котрий уповноважений на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, йдеться у повідомленні.