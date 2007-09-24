У списках тисячі людей, старших 120 років

Харків. 24 вересня. УНІАН. Голова Політради блоку «Наша Україна-Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО не виключає, що Партія регіонів, заявляючи про можливість фальсифікацій на виборах, сама їх і готує.

«Злодій, стягнувши шапку, щоб відволікти увагу людей, кричить: тримай злодія! І той, хто говорить про можливість фальсифікацій, мабуть, їх сам і готує», - сказав, зокрема, В.КИРИЛЕНКО в ефірі Рівненського телебачення, повідомляє прес-служба НУ-НС.

«Заяви ЯНУКОВИЧА про можливі фальсифікації без наведення конкретних фактів спрямовані на те, щоб сформувати громадську думку, що в разі програшу «регіоналів» вибори буде оголошено сфальсифікованими», - наголосив він.

В.КИРИЛЕНКО нагадав про зафіксовані правоохоронними органами факти: «Наприклад, У Харківській області вже внесено У списки виборців тисячі «мертвих душ» - людей, яким понад 120 років» Він зауважив, що списки формуються місцевими органами влади, а в Харківські області більшість у місцевих радах належить Партії регіонів.

За його словами, причини таких заяв «регіоналів» - падіння рівня підтримки Партії регіонів: «У ЯНУКОВИЧА в голові не вкладається, що він може бути в опозиції. Звідси й такі істеричні заяви».

«Щоб провести чесні і прозорі виборі, потрібні не заяви, не заклики, не істерики, не якісь там кодекси, пропоновані ЯНУКОВИЧЕМ, а механізм взаємного контролю між політичними силами у виборчих комісіях усіх рівнів», - підкреслив голова Політради блоку НУ-НС.