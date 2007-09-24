Аваков і Добкін проведуть прес-конференції

Сьогодні. Про теми не повідомляється

Харків. 24 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ та міський голова Михайло ДОБКІН проведуть сьогодні прес-конференції. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють прес-служби обласної держадміністрації та міської ради. Прес-конференція А.АВАКОВА розпочинається за 20 хвилин у приміщенні облдержадміністрації, а зустріч М.ДОБКІНА відбудеться у міській раді о 14.00. Прес-служби не повідомляють про теми прес-конференцій керівників.

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