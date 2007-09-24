Богословська не може вилетіти з Києва
14:07, 24 вересня 2007Харьків
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Прес-конференцію відмінено
Харків. 24 вересня. УНІАН. Скасовано прес-конференцію кандидата в народні депутати від Партії регіонів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ.
Прес-конференція мала відбутися сьогодні в інформагентстві Status quo.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Status quo, прес-конференцію скасовано у зв’язку з тим, що Інна БОГОСЛОВСЬКА не змогла вчасно вилетіти літаком з Києва через погодні умови.
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