Богословська не може вилетіти з Києва

Харків. 24 вересня. УНІАН. Скасовано прес-конференцію кандидата в народні депутати від Партії регіонів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ.

Прес-конференція мала відбутися сьогодні в інформагентстві Status quo.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Status quo, прес-конференцію скасовано у зв’язку з тим, що Інна БОГОСЛОВСЬКА не змогла вчасно вилетіти літаком з Києва через погодні умови.