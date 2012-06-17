Тейшейра заявляє, що його не пустили до Тимошенко

Харків. 17 червня. УНІАН. Голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра не зміг сьогодні зустрітися із засудженою екс-прем’єр-міністром Юлію Тимошенко, яка проходить курс лікування у Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, дипломат заявив журналістам під час перебування на територіїї лікарні, що до Ю.Тимошенко його не пропустила охорона ЦКЛ.

За словами Ж.Тейшейри, охоронці вказали на те, що на відвідування Ю.Тимошенко у нього немає дозволу пенітенціарної служби України.

Ж.Тейшейра планував, зокрема, передати Ю.Тимошенко листа, у якому хотів повідомити, що вже близько 10 місяців не може отримати від української влади дозволу на зустріч із засудженою.

Голова представництва ЄС в Україні сказав, що буде звертатися до пенітенціарної служби, аби отримати такий дозвіл. Він зазначив, що на цій посаді він перебуватиме до кінця вересня 2012 року.

Ж.Тейшейра також повідомив, що у Харкові він хоче побувати матчі Євро-2012 Португалія - Нідерланди, який відбудеться сьогодні увечері на стадіоні «Металіст».