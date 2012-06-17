У Харкові 50 тисяч фанів пройшли маршем до стадіону «Металіст»

Харків. 17 червня. УНІАН. Уболівальники збірної Нідерландів сьогодні перед грою Нідерланди - Португалія пройшли маршем вулицями Харкова до стадіону «Металіст».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олександра Нечипоренка, у ході взяли участь 50 тисяч уболівальників: до голландців приєдналися харків`яни й гості міста.

Третя за кількістю зіграних матчів хода голландських уболівальників стартувала від фан-зони на пл. Свободи. Довжина маршруту становила близько 10 км центральними вулицями міста.

Ходу очолював фірмовий помаранчевий автобус «Orange Club», на якому було встановлено колонки. Голландці, одягнені в колір національної команди - помаранчевий, і карнавальні костюми, співали фанатські пісні. Харків`яни в очікуванні ходи вишикувалися вздовж маршруту практично на всій його довжині. Вони зустрічали вболівальників футбольними кричалками, з деяких магазинів на вулицю повиносили колонки, звідки лунала голландська музика.

«Уболівальники пройшли Харковом мирно й весело. Маю зазначити, що ходу було організовано на високому рівні. Задоволені голландці, раді харків`яни, що зустрічали фанів», - зазначив О.Нечипоренко.

Він підкреслив, що сьогодні Харкову пощастило з погодою і потреби поливати вулиці, щоб охолодити їх, не було. Тим не менш, за маршрутом ходи підготували пожежні брандспойти.

У ці хвилини на стадіоні «Металіст» підходить до завершення перший період матчу Голландія - Португалія. Рахунок 1:1. 40-тисячний стадіон повністю заповнений уболівльниами.