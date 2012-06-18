Євро-2012: у VIP-ложі Ярославського - Платіні, Дерипаска і Ейсебіо

Харків. 18 червня. УНІАН. Третій матч групового етапу Євро-2012 Нідерланди – Португалія, який відбувся 17 червня у Харкові, дивилися відомі у світі і спорті люди.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за перебігом гри на полі стадіону «Металіст» із VIP-ложі власника харківського клубу Олександра Ярославського спостерігали Президент УЄФА Мішель Платіні та російський мільярдер Олег Дерипаска.

М.Платіні прибув на чолі делегації УЄФА, а російський бізнесмен - на запрошення свого давнього друга, українського мільярдера О.Ярославського.

Також на матчі були присутні 70-річний легендарний португальський футболіст Ейсебіо, перша леді Грузії Сандра Рулофс Елісабет (дружина Михайла Саакашвілі народилася у Нідерландах), харківський губернатор Михайло Добкін та інші представники спорту, бізнесу, влади.

Учорашній матч на на стадіоні «Металіст», який відзначався напругою і видовищністю, проходив при вщент заповнених трибунах - його подивилися близько 38 тисяч уболівальників. Ще 35 тисяч футбольних фанів спостерігали за грою на «Металісті» у Харкові в офіційні фан-зоні Євро-2012 на майдані Свободи.



Як повідомлялося, матч у Харкові завершився з рахунком 2:1 на користь збірної Португалії (Роналду 27, 73 - дер Ваарт 11). В іншому матчі групи В, який відбувся 17 червня у Львові, перемогу над збірною Данії з таким же рахунком здобула збірна Німеччини 2:1 (Крон-Делі 24 - Подольскі 19, Бендер 80).

Німецька збірна з 9 очками посіла перше місце у групі В і в чвертьфіналі зіграє 22 червня в Гданську проти збірної Греції.