Блок КУЧМА обіцяє навести лад в Україні

Харків. 24 вересня. УНІАН. Блок політичних партій «КУЧМА» виступає за наведеня порядку в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час перебування на Харківщині член Політради Блоку «КУЧМА» Лев МИРИМСЬКИЙ.

Вручаючи медичне устаткування Центральній лікарні Харківського району у Мерефі, Л.МИРИМСЬКИЙ, зокрема, висловив стурбованість станом сільської медицини в країні.

«Я вважаю, - сказав він, - що саме лікарні і школи є обличчям населеного пункту, і по них, а не по податкових, міліції чи прокуратурі, з їх шикарними будинками та євроремонтами, треба судити про стан у наших містах і селах».

Звертаючи увагу на недостатнє фінансування медицини – «а це 30% від закладеного в бюджеті», Л.МИРИМСЬКИЙ сказав»: «Стан здоров’я людей – це найголовніше, і хочу, щоб ця проблема не давала спокою політикам і на наступний день після виборів вони взялися саме за її вирішення».

Головний лікар Мереф’янської лікарні Віктор ЧЕВЕРДА серед іншого вказав на необхідність підвищення зарплати сільським медичним працівникам, яка сьогодні, за його словами, становить у середньому 720 грн.

«Наш Фонд допомагає сільській медицині, хоча це передусім завдання держави, і де вона не справляється, ми це робимо своїми силами», - зазначив Л.МИРИМСЬКИЙ.

Виступаючи на мітингу у Харкові, політик висловився за необхідність надання Харкову особливого статусу для того, щоб місто могло користатися своїм потенціалом.

«Харкову однозначно треба надати особливий статус, треба повернути на Харківщину державні програми щодо відродження її промисловості, медицини тощо. І поки цього не буде зроблено, важко сподіватися на підвищення рівня життя в регіоні», - вважає Л.МИРИМСЬКИЙ.

«Україна без Леоніда КУЧМИ як Харків без Кушнарьова, і якщо ви підтримаєте нас на виборах, - сказав Л.МИРИМСЬКИЙ, звертаючись до харків’ян, - ми наведемо порядок в країні і в тому числі у Харкові».