Аеропорт «Харків» у період Євро-2012 обслужив 750 зліт-посадок літаків

Харків. 19 червня. УНІАН. В період проведення «харківських» матчів Євро-2012 з 8 по 18 червня Міжнародний аеропорт «Харків» обслужив 750 зліт-посадок повітряних суден з 52,5 тис пасажирів на борту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, це в 3 рази більше зліт-посадочних операцій і майже в 4,5 рази інтенсивніший пасажиропотік, ніж при стандартному режимі роботи.

Зокрема, за 4-5 «післяматчевих» годин кожного ігрового дня аеропорт «Харків» відправляв ту ж кількість уболівальників, яка прибувала до міста за дві «передматчевих» доби. При цьому всі регулярні рейси, які за часом співпали з періодами пікового завантаження аеропорту гостями Євро-2012, були відправлені без єдиної затримки.

За словами Володимира Васильченка, директора компанії «Нью Системс АМ» (керуюча компанія Міжнародного аеропорту «Харків», входить до складу групи DCH), велика увага приділялася безпеці польотів.

«У період проведення матчів Євро-2012 у Харкові ми приділили найбільшу увагу забезпеченню безпеки польотів. Незважаючи на те що реконструкція аеродромного комплексу була завершена незадовго до початку турніру, всі служби працювали злагоджено. Від імені адміністрації нашого аеропорту хочу подякувати нашим партнерам, які зробили свій вагомий внесок до вирішення загальних завдань. Це і компанія Swissport, яка здійснювала хендлінг, і компанія «Лукойл», що забезпечила заправку повітряних суден, і, звичайно, «Украерорух», що здійснював управління рухом літаків. В цілому ж, завдяки Євро-2012 ми отримали колосальний досвід організації роботи при проведенні міжнародних масових подій такого масштабу. Тепер будемо його ретельно аналізувати і використовувати для вдосконалення системи бізнес-процесів нашого аеропорту», - сказав В.Васильченко.

У свою чергу, найбільші компанії-авіаперевізники, на які припала основна частина пасажиропотоку гостей Євро-2012 у Харкові, також висловили свою вдячність адміністрації харківського аеропорту, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, досвід роботи Міжнародного аеропорту «Харків» під час Євро-2012 стане орієнтиром для підготовки аеропорту міста Сочі, яке в 2014 році прийматиме гостей Зимових Олімпійських Ігор. Про це за підсумками візиту до Харкова заявив Інформаційному центру «Україна-2012» генеральний директор групи аеропорту «Базел Аеро» (Краснодар, Сочі, Анапа, Геленджик) Сергій Лихарєв.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснювалася у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.