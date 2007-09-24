У списках виборців Харківської області СБУ нарахувала 94 тисяч двійників

Управління Служби безпеки України в Харківській області порушило кримінальну справу у зв’язку з численними помилками у списках виборців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у пес-центрі Управління СБУ, інформацію про це оприлюднив на засіданні координаційної ради з питань боротьби з організованою злочинністю начальник Управління СБУ Андрій МУХАТАЄВ.

Кримінальну справу порушено за ст. 362 Кримінального кодексу України, яка торкається несанкціонованих дій з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах).

За словами А.МУХАТАЄВА, останнім часом до СБУ надійшло багато звернень зі скаргами на наявність великої кількості помилок у списках виборців Харківської області. Зокрема, повідомив він, у списках по Харківській області виявлено понад 94 тисячі двійників, з яких 44 тисячі – у Харкові.

Після перевірки, сказав А.МУХАТАЄВ, фахівці СБУ зробили висновок, що це може вплинути на результати голосування з погрішністю в 4,17%.

Порушення цієї кримінальної справи є першим таким гучним прецедентом в історії виборів на Харківщини, зазначили у прес-центі УСБУ.