БЮТ не влаштовуватиме Януковичу провокацій – Фельдман

Харків. 24 вересня. УНІАН. Представники Блоку Юлії ТИМОШЕНКО не планують блокувати візит лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА у Харківську область і влаштовувати йому провокації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам керівник регіонального виборчого штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН напередодні візиту до Харкова В.ЯНУКОВИЧА (візит має відбутися 25 вересня – УНІАН).

«На відміну від наших опонентів, котрі всіляко намагалися зірвати візит Юлії ТИМОШЕНКО до Харкова, ми не плануємо подібних акцій. Ми поважаємо точку зору своїх політичних опонентів, хоча з ними й не згодн, тому ми ніколи не опустимося до рівня харківської міської влади, яка може боротися лише з допомогою провокацій та чорного піару», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомлялося, під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО були неодноразові спроби провокацій. Службами безпеки БЮТ були заблоковані декілька колон «ряжених» активістів ОУН, які намагалися провести факельну ходу через площу, де виступала Ю.ТИМШЕНКО, а також декілька груп радикально налаштованих представників «Союзу молоді регіоналів», які перебували у нетверезому стані і провокували зіткнення з активістами БЮуТ.

Крім того, напередодні візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова багатотисячним накладом були розповсюджені лістівки, у яких Ю.ТИМОШЕНКО та Юрій ЛУЦЕНКО звинувачувалися у загибелі Євгена Кушнарьова.