До Тимошенко прилетів керівник німецької клініки «Шаріте»

Харків. 23 червня. УНІАН. До екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка перебуває у харківській ЦКЛ «Укрзалізниці» № 5, у п’ятницю прибув голова правління німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпл.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до Державної пенітенціарної служби України.

«Так, він прибув учора. Сьогодні у них зустріч і спілкування з медиками», - сказав співрозмовник агентства».