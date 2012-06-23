До Тимошенко прилетів керівник німецької клініки «Шаріте»
12:57, 23 червня 2012Харьків
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Сьогодні зустріч і спілкування з медиками
Харків. 23 червня. УНІАН. До екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка перебуває у харківській ЦКЛ «Укрзалізниці» № 5, у п’ятницю прибув голова правління німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпл.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до Державної пенітенціарної служби України.
«Так, він прибув учора. Сьогодні у них зустріч і спілкування з медиками», - сказав співрозмовник агентства».
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