Тхір Фред передбачив перемогу Іспанії

Харків. 23 червня. УНІАН. Тхір Фред у фан-зоні на майдані Свободи у Харкові зробив прогноз щодо результату матчу Іспанія - Франція, який відбудеться сьогодні, 23 червня, в Донецьку.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради.

Перед Фредом, як зазвичай, поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, які беруть участь в третьому чвертьфіналі.

Вибір тхора припав на збірну Іспанії.

Нагадаємо, учора в іншому чвертфіналі Фред передбачив перемогу Німеччини. Німецька збірна у Гданську виграла у збірної Греції з рахунком 4:2.