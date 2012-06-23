Тхір Фред передбачив перемогу Іспанії
17:02, 23 червня 2012Харьків
0 0
Сьогодні гра в Донецьку
Харків. 23 червня. УНІАН. Тхір Фред у фан-зоні на майдані Свободи у Харкові зробив прогноз щодо результату матчу Іспанія - Франція, який відбудеться сьогодні, 23 червня, в Донецьку.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради.
Перед Фредом, як зазвичай, поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, які беруть участь в третьому чвертьфіналі.
Вибір тхора припав на збірну Іспанії.
Нагадаємо, учора в іншому чвертфіналі Фред передбачив перемогу Німеччини. Німецька збірна у Гданську виграла у збірної Греції з рахунком 4:2.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter