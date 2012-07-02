Вибух у Вовчанську, загинула людина

Харків. 2 липня. УНІАН. На Харківщині внаслідок вибуху артилерійського снаряду загинула людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, 1 липня у райцентрі Вовчанськ близько 14.35 у приватному домоволодінні стався вибух, внаслідок якого від отриманих поранень загинув на місці події син домовласника.

За попередніми даними, вибух стався під час розбирання іржавого артилерійського снаряду калібру 45 мм, часів Великої Вітчизняної війни. На момент вибуху в будинку інших осіб не було. Будинок пошкоджень не зазнав.