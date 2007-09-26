У Харкові викрадуть дочку Добкіна - джерело, наближене до МВС

Харків. 26 вересня. УНІАН. Голова фракції БЮТ у Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН просить правоохоронні органи перевірити інформацію про начебто його наміри викрасти дочку міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі БЮТу, про інформацію, що С.СЬОМОЧКІН нібито збирається викрасти дочку М.ДОБКІНА, «стало відомо з джерел, близьких до харківського міського керівництва УМВС».

Прес-служба БЮТу повідомляє, що відповідна інформація щодо С.СЬОМОЧКІНА надійшла від першого заступника начальника харківського міського управління міліції – начальника кримінальної міліції Дмитра ЛАЗАРЄВА.

«С.СЬОМОЧКІН звернувся до силових відомств - Прокуратури, МВС та СБУ з проханням перевірити дану інформацію, а також попросив, по можливості, дати правову оцінку того, що відбувається», - повідомили у прес-службі БЮТу.

Керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВСУ в Харківській області Лариса ВОЛКОВА сказала в телефонній розмові кореспонденту УНІАН, що керівництво обласної міліції знає про цю інформацію зі ЗМІ і передала її на розгляд у міське управління міліції.

Прес-служба БЮТу повідомила, що з приводу подій С.СЬОМОЧКІН проведе завтра прес-конференцію.