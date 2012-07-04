Проект Стратегії сталого розвитку Харківщини дає перші результати - Добкін

Харків. 4 липня. УНІАН. Сьогодні вже є перші результати втілення в життя «Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав губернатор Михайло Добкін, виступаючи на розширеному засіданні Харківського регіонального Комітету з економічних реформ.

Керівник області зазначив, що всього півтора роки тому під керівництвом Комітету була проведена велика робота з розробки «Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року», а сьогодні вже є перші результати її втілення в життя.

«Створено Українсько-Російський технопарк «Слобожанщина», роботу якого високо оцінив прем`єр-міністр України Микола Янович Азаров, розроблено та передано до Кабміну техніко-економічне обгрунтування проекту впровадження високих технологій в сільському господарстві «Побудова села майбутнього через відродження скотарства». Ідеї цього проекту високо оцінив Президент України Віктор Федорович Янукович, і ми вже бачимо зарубіжних інвесторів, які готові вкласти близько 150 млн дол у його реалізацію. Крім того, Микола Азаров вчора дав усі необхідні доручення профільним міністерствам для того, щоб була розроблена і винесена на розгляд уряду відповідна постанова. Гадаю, протягом 2-3 тижнів ми отримаємо всі узгодження, і це питання буде розглянуте на засіданні Кабінету міністрів», - сказав М.Добкін.

Губернатор також повідомив, що закладений в Стратегії проект створення у Харкові технополісу «П`ятихатки» не лише отримав статус складової національного проекту «Місто майбутнього», але й підкріплений сьогодні законопроектом, розробленим правознавцями Юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого під керівництвом Президента Національної академії правових наук України, ректора Юридичної академії Василя Тація.